LiquidLayer (LILA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.95 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00118103 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +11.45%

LiquidLayer (LILA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00786569. במהלך 24 השעות האחרונות, LILA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LILAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.95, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00118103.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LILA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LiquidLayer (LILA) מידע שוק

שווי שוק $ 49.16K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.93K אספקת מחזור 6.25M אספקה כוללת 8,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LiquidLayer הוא $ 49.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LILA הוא 6.25M, עם היצע כולל של 8000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.93K.