LIMITUS מחיר היום

מחיר LIMITUS (LMT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00008406, עם שינוי של 8.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LMT ל USD הוא $ 0.00008406 לכל LMT.

LIMITUS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 55,506, עם היצע במחזור של 660.29M LMT. ב‑24 השעות האחרונות, LMT סחר בין $ 0.0000792 (נמוך) ל $ 0.00009259 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.245166, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000792.

ביצועים לטווח קצר, LMT נע ב +0.07% בשעה האחרונה ו -21.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LIMITUS (LMT) מידע שוק

שווי שוק $ 55.51K$ 55.51K $ 55.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.51K$ 55.51K $ 55.51K אספקת מחזור 660.29M 660.29M 660.29M אספקה כוללת 660,289,840.514004 660,289,840.514004 660,289,840.514004

