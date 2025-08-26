LIMITLESS (LIMITLESS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.0010622 $ 0.0010622 $ 0.0010622 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.0010622$ 0.0010622 $ 0.0010622 שיא כל הזמנים $ 0.01194526$ 0.01194526 $ 0.01194526 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +18.64% שינוי מחיר (1D) +92.66% שינוי מחיר (7D) +136.09% שינוי מחיר (7D) +136.09%

LIMITLESS (LIMITLESS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00109993. במהלך 24 השעות האחרונות, LIMITLESS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.0010622, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LIMITLESSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01194526, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LIMITLESS השתנה ב +18.64% במהלך השעה האחרונה, +92.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+136.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LIMITLESS (LIMITLESS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,972,287.684619 999,972,287.684619 999,972,287.684619

שווי השוק הנוכחי של LIMITLESS הוא $ 1.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIMITLESS הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999972287.684619. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.11M.