LILY מחיר היום

מחיר LILY (LILY) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000166, עם שינוי של 8.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LILY ל USD הוא $ 0.0000166 לכל LILY.

LILY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,438.18, עם היצע במחזור של 990.40M LILY. ב‑24 השעות האחרונות, LILY סחר בין $ 0.00001655 (נמוך) ל $ 0.0000182 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00011252, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001514.

ביצועים לטווח קצר, LILY נע ב -- בשעה האחרונה ו -38.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LILY (LILY) מידע שוק

שווי שוק $ 16.44K$ 16.44K $ 16.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.44K$ 16.44K $ 16.44K אספקת מחזור 990.40M 990.40M 990.40M אספקה כוללת 990,401,004.0587125 990,401,004.0587125 990,401,004.0587125

