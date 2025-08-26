LIL BUB (BUB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001151 $ 0.00001151 $ 0.00001151 24 שעות נמוך $ 0.00001229 $ 0.00001229 $ 0.00001229 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00001151$ 0.00001151 $ 0.00001151 גבוה 24 שעות $ 0.00001229$ 0.00001229 $ 0.00001229 שיא כל הזמנים $ 0.04253922$ 0.04253922 $ 0.04253922 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000507$ 0.00000507 $ 0.00000507 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.83% שינוי מחיר (1D) -4.78% שינוי מחיר (7D) -4.41% שינוי מחיר (7D) -4.41%

LIL BUB (BUB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001164. במהלך 24 השעות האחרונות, BUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001151 לבין שיא של $ 0.00001229, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04253922, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000507.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUB השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -4.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LIL BUB (BUB) מידע שוק

שווי שוק $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K אספקת מחזור 999.86M 999.86M 999.86M אספקה כוללת 999,861,600.23 999,861,600.23 999,861,600.23

שווי השוק הנוכחי של LIL BUB הוא $ 11.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUB הוא 999.86M, עם היצע כולל של 999861600.23. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.71K.