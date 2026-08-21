Lil Bean מחיר היום

מחיר Lil Bean (BEAN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEAN ל USD הוא $ 0 לכל BEAN.

Lil Bean כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,180.1, עם היצע במחזור של 1.00B BEAN. ב‑24 השעות האחרונות, BEAN סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BEAN נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lil Bean (BEAN) מידע שוק

שווי שוק $ 13.18K$ 13.18K $ 13.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.18K$ 13.18K $ 13.18K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lil Bean הוא $ 13.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEAN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.18K.