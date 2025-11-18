LIFI מחיר היום

מחיר LIFI (LIFI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00175642, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIFI ל USD הוא $ 0.00175642 לכל LIFI.

LIFI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,173.17, עם היצע במחזור של 7.50M LIFI. ב‑24 השעות האחרונות, LIFI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03303058, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00171044.

ביצועים לטווח קצר, LIFI נע ב -- בשעה האחרונה ו -7.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LIFI (LIFI) מידע שוק

שווי שוק $ 13.17K$ 13.17K $ 13.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.17K$ 13.17K $ 13.17K אספקת מחזור 7.50M 7.50M 7.50M אספקה כוללת 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של LIFI הוא $ 13.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIFI הוא 7.50M, עם היצע כולל של 7500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.17K.