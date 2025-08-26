lifedog (LFDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04671619$ 0.04671619 $ 0.04671619 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.46% שינוי מחיר (1D) -4.99% שינוי מחיר (7D) +9.36% שינוי מחיר (7D) +9.36%

lifedog (LFDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LFDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LFDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04671619, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LFDOG השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -4.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

lifedog (LFDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 26.78K$ 26.78K $ 26.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.78K$ 26.78K $ 26.78K אספקת מחזור 952.00M 952.00M 952.00M אספקה כוללת 951,999,999.9999999 951,999,999.9999999 951,999,999.9999999

שווי השוק הנוכחי של lifedog הוא $ 26.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LFDOG הוא 952.00M, עם היצע כולל של 951999999.9999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.78K.