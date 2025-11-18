Libra Incentix מחיר היום

מחיר Libra Incentix (LIXX) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIXX ל USD הוא -- לכל LIXX.

Libra Incentix כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,359,868, עם היצע במחזור של 6.70B LIXX. ב‑24 השעות האחרונות, LIXX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00473475, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LIXX נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +1.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Libra Incentix (LIXX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M אספקת מחזור 6.70B 6.70B 6.70B אספקה כוללת 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Libra Incentix הוא $ 1.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIXX הוא 6.70B, עם היצע כולל של 15000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.04M.