Levva Protocol מחיר היום

מחיר Levva Protocol (LVVA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LVVA ל USD הוא $ 0 לכל LVVA.

Levva Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 642,377, עם היצע במחזור של 1.98B LVVA. ב‑24 השעות האחרונות, LVVA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01602631, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LVVA נע ב +2.43% בשעה האחרונה ו +2.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 594.88K.

Levva Protocol (LVVA) מידע שוק

שווי שוק $ 642.38K$ 642.38K $ 642.38K נפח (24 שעות) $ 594.88K$ 594.88K $ 594.88K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 648.81K$ 648.81K $ 648.81K אספקת מחזור 1.98B 1.98B 1.98B אספקה כוללת 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Levva Protocol הוא $ 642.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 594.88K. ההיצע במחזור של LVVA הוא 1.98B, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 648.81K.