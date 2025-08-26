Level USD (LVLUSD) מידע על מחיר (USD)

Level USD (LVLUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999892. במהלך 24 השעות האחרונות, LVLUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999228 לבין שיא של $ 0.999968, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LVLUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.051, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.874306.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LVLUSD השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Level USD הוא $ 52.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LVLUSD הוא 52.54M, עם היצע כולל של 52541922.54265739. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.53M.