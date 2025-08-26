Level (LVL) מידע על מחיר (USD)

Level (LVL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01168989. במהלך 24 השעות האחרונות, LVL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01159668 לבין שיא של $ 0.01195593, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LVLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01090393.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LVL השתנה ב +0.44% במהלך השעה האחרונה, -2.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Level (LVL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Level הוא $ 203.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LVL הוא 17.41M, עם היצע כולל של 26825526.41584659. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 313.80K.