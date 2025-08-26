Lethe (LETHE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0020396$ 0.0020396 $ 0.0020396 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.24% שינוי מחיר (1D) -16.54% שינוי מחיר (7D) -79.22% שינוי מחיר (7D) -79.22%

Lethe (LETHE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LETHE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LETHEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0020396, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LETHE השתנה ב -1.24% במהלך השעה האחרונה, -16.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-79.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lethe (LETHE) מידע שוק

שווי שוק $ 32.74K$ 32.74K $ 32.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.74K$ 32.74K $ 32.74K אספקת מחזור 974.90M 974.90M 974.90M אספקה כוללת 974,904,806.49 974,904,806.49 974,904,806.49

שווי השוק הנוכחי של Lethe הוא $ 32.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LETHE הוא 974.90M, עם היצע כולל של 974904806.49. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.74K.