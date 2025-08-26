LEPER מחיר (LEPER)
-0.73%
-9.33%
+7.77%
+7.77%
LEPER (LEPER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LEPER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEPERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00445839, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEPER השתנה ב -0.73% במהלך השעה האחרונה, -9.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של LEPER הוא $ 26.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEPER הוא 891.97M, עם היצע כולל של 891970190.711008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.49K.
במהלך היום, השינוי במחיר של LEPERל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLEPER ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLEPER ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LEPERל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-9.33%
|30 ימים
|$ 0
|-16.13%
|60 ימים
|$ 0
|+21.37%
|90 ימים
|$ 0
|--
$LEPER, a fair-launch memecoin on Solana. No presales, no early investors—just pure, meme-driven madness. Larry the Leper, Pepe’s long-lost Irish cousin, always had luck on his side. Born with a pint in one hand and a deck of cards in the other, he moved from one questionable bet to the next, never afraid to gamble it all. Whether it was betting everything on a horse called "Sure Thing" (which, spoiler alert, rarely was) or waking up with hangovers that could knock out McGregor, Larry the LEPER somehow always managed to come out on top. But horses were just the beginning—crypto was where the real money lay. Larry had crushed it so hard by diving into obscure memecoins that he was practically the Barren Wuffett of the degen world. While others slept, Larry was up at 3 a.m., wagering his entire net worth on coins named after dogs and frogs, watching them either skyrocket to the moon or crash harder than his love life. Now, Larry's gearing up for the next big thing: He's inviting others to join him on this wild ride as they take $LEPER on a journey to become the hottest coin on the block.
