LEPER (LEPER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00445839$ 0.00445839 $ 0.00445839 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.73% שינוי מחיר (1D) -9.33% שינוי מחיר (7D) +7.77% שינוי מחיר (7D) +7.77%

LEPER (LEPER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LEPER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEPERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00445839, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEPER השתנה ב -0.73% במהלך השעה האחרונה, -9.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LEPER (LEPER) מידע שוק

שווי שוק $ 26.49K$ 26.49K $ 26.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.49K$ 26.49K $ 26.49K אספקת מחזור 891.97M 891.97M 891.97M אספקה כוללת 891,970,190.711008 891,970,190.711008 891,970,190.711008

שווי השוק הנוכחי של LEPER הוא $ 26.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEPER הוא 891.97M, עם היצע כולל של 891970190.711008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.49K.