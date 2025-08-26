עוד על LEPER

LEPER סֵמֶל

LEPER מחיר (LEPER)

לא רשום

1 LEPER ל USDמחיר חי:

--
----
-9.30%1D
USD
LEPER (LEPER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:49:22 (UTC+8)

LEPER (LEPER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00445839
$ 0.00445839$ 0.00445839

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

-9.33%

+7.77%

+7.77%

LEPER (LEPER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LEPER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEPERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00445839, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEPER השתנה ב -0.73% במהלך השעה האחרונה, -9.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LEPER (LEPER) מידע שוק

$ 26.49K
$ 26.49K$ 26.49K

--
----

$ 26.49K
$ 26.49K$ 26.49K

891.97M
891.97M 891.97M

891,970,190.711008
891,970,190.711008 891,970,190.711008

שווי השוק הנוכחי של LEPER הוא $ 26.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEPER הוא 891.97M, עם היצע כולל של 891970190.711008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.49K.

LEPER (LEPER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LEPERל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLEPER ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLEPER ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LEPERל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.33%
30 ימים$ 0-16.13%
60 ימים$ 0+21.37%
90 ימים$ 0--

מה זהLEPER (LEPER)

$LEPER, a fair-launch memecoin on Solana. No presales, no early investors—just pure, meme-driven madness. Larry the Leper, Pepe’s long-lost Irish cousin, always had luck on his side. Born with a pint in one hand and a deck of cards in the other, he moved from one questionable bet to the next, never afraid to gamble it all. Whether it was betting everything on a horse called "Sure Thing" (which, spoiler alert, rarely was) or waking up with hangovers that could knock out McGregor, Larry the LEPER somehow always managed to come out on top. But horses were just the beginning—crypto was where the real money lay. Larry had crushed it so hard by diving into obscure memecoins that he was practically the Barren Wuffett of the degen world. While others slept, Larry was up at 3 a.m., wagering his entire net worth on coins named after dogs and frogs, watching them either skyrocket to the moon or crash harder than his love life. Now, Larry's gearing up for the next big thing: He's inviting others to join him on this wild ride as they take $LEPER on a journey to become the hottest coin on the block.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

LEPERתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LEPER (LEPER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LEPER (LEPER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LEPER.

בדוק את LEPER תחזית המחיר עכשיו‏!

LEPER למטבעות מקומיים

LEPER (LEPER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LEPER (LEPER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LEPER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LEPER (LEPER)

כמה שווה LEPER (LEPER) היום?
החי LEPERהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LEPER ל USD?
המחיר הנוכחי של LEPER ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LEPER?
שווי השוק של LEPER הוא $ 26.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LEPER?
ההיצע במחזור של LEPER הוא 891.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LEPER?
‏‏LEPER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00445839 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LEPER?
LEPER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LEPER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LEPER הוא -- USD.
האם LEPER יעלה השנה?
LEPER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LEPER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:49:22 (UTC+8)

