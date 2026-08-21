LEOX מחיר היום

מחיר LEOX (LEOX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00536942, עם שינוי של 4.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LEOX ל USD הוא $ 0.00536942 לכל LEOX.

LEOX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 272,087, עם היצע במחזור של 50.67M LEOX. ב‑24 השעות האחרונות, LEOX סחר בין $ 0.00500608 (נמוך) ל $ 0.00540062 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.93, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00270379.

ביצועים לטווח קצר, LEOX נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +25.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 46.59.

LEOX (LEOX) מידע שוק

שווי שוק $ 272.09K$ 272.09K $ 272.09K נפח (24 שעות) $ 46.59$ 46.59 $ 46.59 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 272.09K$ 272.09K $ 272.09K אספקת מחזור 50.67M 50.67M 50.67M אספקה כוללת 50,673,440.0 50,673,440.0 50,673,440.0

שווי השוק הנוכחי של LEOX הוא $ 272.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 46.59. ההיצע במחזור של LEOX הוא 50.67M, עם היצע כולל של 50673440.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 272.09K.