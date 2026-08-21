LEON AI מחיר היום

מחיר LEON AI (LEON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LEON ל USD הוא $ 0 לכל LEON.

LEON AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,961, עם היצע במחזור של 999.84M LEON. ב‑24 השעות האחרונות, LEON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00127863, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LEON נע ב -10.47% בשעה האחרונה ו +42.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LEON AI (LEON) מידע שוק

שווי שוק $ 27.96K$ 27.96K $ 27.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.96K$ 27.96K $ 27.96K אספקת מחזור 999.84M 999.84M 999.84M אספקה כוללת 999,843,817.310121 999,843,817.310121 999,843,817.310121

שווי השוק הנוכחי של LEON AI הוא $ 27.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEON הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999843817.310121. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.96K.