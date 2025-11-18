LEO Token מחיר היום

מחיר LEO Token (LEO) בזמן אמת היום הוא $ 9.35, עם שינוי של 1.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LEO ל USD הוא $ 9.35 לכל LEO.

LEO Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,624,657,533, עם היצע במחזור של 922.16M LEO. ב‑24 השעות האחרונות, LEO סחר בין $ 9.1 (נמוך) ל $ 9.35 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 10.14, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.799859.

ביצועים לטווח קצר, LEO נע ב +1.52% בשעה האחרונה ו +1.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LEO Token (LEO) מידע שוק

שווי שוק $ 8.62B$ 8.62B $ 8.62B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.21B$ 9.21B $ 9.21B אספקת מחזור 922.16M 922.16M 922.16M אספקה כוללת 985,239,504.0 985,239,504.0 985,239,504.0

