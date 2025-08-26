LC SHIB (LC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00299353 $ 0.00299353 $ 0.00299353 24 שעות נמוך $ 0.00346923 $ 0.00346923 $ 0.00346923 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00299353$ 0.00299353 $ 0.00299353 גבוה 24 שעות $ 0.00346923$ 0.00346923 $ 0.00346923 שיא כל הזמנים $ 0.00898244$ 0.00898244 $ 0.00898244 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00021592$ 0.00021592 $ 0.00021592 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.11% שינוי מחיר (1D) -6.96% שינוי מחיר (7D) +10.95% שינוי מחיר (7D) +10.95%

LC SHIB (LC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00306848. במהלך 24 השעות האחרונות, LC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00299353 לבין שיא של $ 0.00346923, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00898244, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00021592.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LC השתנה ב +1.11% במהלך השעה האחרונה, -6.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LC SHIB (LC) מידע שוק

שווי שוק $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M אספקת מחזור 938.09M 938.09M 938.09M אספקה כוללת 999,870,827.967963 999,870,827.967963 999,870,827.967963

שווי השוק הנוכחי של LC SHIB הוא $ 2.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LC הוא 938.09M, עם היצע כולל של 999870827.967963. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.04M.