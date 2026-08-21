LayerEdge מחיר היום

מחיר LayerEdge (EDGEN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EDGEN ל USD הוא $ 0 לכל EDGEN.

LayerEdge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 174,781, עם היצע במחזור של 176.00M EDGEN. ב‑24 השעות האחרונות, EDGEN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00100829 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02386055, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EDGEN נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.01.

LayerEdge (EDGEN) מידע שוק

שווי שוק $ 174.78K$ 174.78K $ 174.78K נפח (24 שעות) $ 8.01$ 8.01 $ 8.01 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 993.07K$ 993.07K $ 993.07K אספקת מחזור 176.00M 176.00M 176.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LayerEdge הוא $ 174.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.01. ההיצע במחזור של EDGEN הוא 176.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 993.07K.