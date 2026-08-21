LayerAI מחיר היום

מחיר LayerAI (LAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LAI ל USD הוא $ 0 לכל LAI.

LayerAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 88,706, עם היצע במחזור של 2.29B LAI. ב‑24 השעות האחרונות, LAI סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.147463, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LAI נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LayerAI (LAI) מידע שוק

שווי שוק $ 88.71K$ 88.71K $ 88.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 111.93K$ 111.93K $ 111.93K אספקת מחזור 2.29B 2.29B 2.29B אספקה כוללת 2,895,298,317.653897 2,895,298,317.653897 2,895,298,317.653897

שווי השוק הנוכחי של LayerAI הוא $ 88.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAI הוא 2.29B, עם היצע כולל של 2895298317.653897. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 111.93K.