Laugh (LAUGH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.86% שינוי מחיר (1D) -7.30% שינוי מחיר (7D) -25.13% שינוי מחיר (7D) -25.13%

Laugh (LAUGH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LAUGH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAUGHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAUGH השתנה ב -0.86% במהלך השעה האחרונה, -7.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Laugh (LAUGH) מידע שוק

שווי שוק $ 381.04K$ 381.04K $ 381.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 381.04K$ 381.04K $ 381.04K אספקת מחזור 966.84T 966.84T 966.84T אספקה כוללת 966,842,199,342,251.0 966,842,199,342,251.0 966,842,199,342,251.0

שווי השוק הנוכחי של Laugh הוא $ 381.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAUGH הוא 966.84T, עם היצע כולל של 966842199342251.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 381.04K.