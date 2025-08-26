LanaCoin (LANA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00049964 $ 0.00049964 $ 0.00049964 24 שעות נמוך $ 0.00053865 $ 0.00053865 $ 0.00053865 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00049964$ 0.00049964 $ 0.00049964 גבוה 24 שעות $ 0.00053865$ 0.00053865 $ 0.00053865 שיא כל הזמנים $ 0.00304298$ 0.00304298 $ 0.00304298 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.36% שינוי מחיר (1D) +5.54% שינוי מחיר (7D) +13.75% שינוי מחיר (7D) +13.75%

LanaCoin (LANA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00053425. במהלך 24 השעות האחרונות, LANA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00049964 לבין שיא של $ 0.00053865, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LANAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00304298, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LANA השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, +5.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LanaCoin (LANA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M אספקת מחזור 3.57B 3.57B 3.57B אספקה כוללת 7,506,000,000.0 7,506,000,000.0 7,506,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LanaCoin הוא $ 1.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LANA הוא 3.57B, עם היצע כולל של 7506000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.01M.