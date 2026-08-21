KRWQ מחיר היום

מחיר KRWQ (KRWQ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KRWQ ל USD הוא $ 0 לכל KRWQ.

KRWQ כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 850,252, עם היצע במחזור של 1.22B KRWQ. ב‑24 השעות האחרונות, KRWQ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00124845, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KRWQ נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו +2.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 29.20K.

KRWQ (KRWQ) מידע שוק

שווי שוק $ 850.25K$ 850.25K $ 850.25K נפח (24 שעות) $ 29.20K$ 29.20K $ 29.20K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 850.25K$ 850.25K $ 850.25K אספקת מחזור 1.22B 1.22B 1.22B אספקה כוללת 1,216,923,838.844547 1,216,923,838.844547 1,216,923,838.844547

שווי השוק הנוכחי של KRWQ הוא $ 850.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 29.20K. ההיצע במחזור של KRWQ הוא 1.22B, עם היצע כולל של 1216923838.844547. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 850.25K.