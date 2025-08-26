Kris (KRIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00024929 $ 0.00024929 $ 0.00024929 24 שעות נמוך $ 0.00027824 $ 0.00027824 $ 0.00027824 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00024929$ 0.00024929 $ 0.00024929 גבוה 24 שעות $ 0.00027824$ 0.00027824 $ 0.00027824 שיא כל הזמנים $ 0.00030301$ 0.00030301 $ 0.00030301 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00006735$ 0.00006735 $ 0.00006735 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.39% שינוי מחיר (1D) -5.90% שינוי מחיר (7D) +2.92% שינוי מחיר (7D) +2.92%

Kris (KRIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00026069. במהלך 24 השעות האחרונות, KRIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00024929 לבין שיא של $ 0.00027824, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KRISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00030301, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006735.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KRIS השתנה ב +1.39% במהלך השעה האחרונה, -5.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kris (KRIS) מידע שוק

שווי שוק $ 260.32K$ 260.32K $ 260.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 260.32K$ 260.32K $ 260.32K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kris הוא $ 260.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KRIS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 260.32K.