Kris סֵמֶל

Kris מחיר (KRIS)

לא רשום

1 KRIS ל USDמחיר חי:

$0.00026069
$0.00026069
-5.90%1D
USD
Kris (KRIS) טבלת מחירים חיה
Kris (KRIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+1.39%

-5.90%

+2.92%

+2.92%

Kris (KRIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00026069. במהלך 24 השעות האחרונות, KRIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00024929 לבין שיא של $ 0.00027824, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KRISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00030301, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006735.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KRIS השתנה ב +1.39% במהלך השעה האחרונה, -5.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kris (KRIS) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Kris הוא $ 260.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KRIS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 260.32K.

Kris (KRIS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Krisל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKris ל USDהיה . $ +0.0000035386.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKris ל USDהיה $ +0.0004249157.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Krisל USDהיה $ +0.00000584603314442676.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.90%
30 ימים$ +0.0000035386+1.36%
60 ימים$ +0.0004249157+163.00%
90 ימים$ +0.00000584603314442676+2.29%

מה זהKris (KRIS)

Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards. Key Features: Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit. Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects. Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications. Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders. ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access. Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Krisתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kris (KRIS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kris (KRIS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kris.

בדוק את Kris תחזית המחיר עכשיו‏!

KRIS למטבעות מקומיים

Kris (KRIS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kris (KRIS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KRIS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kris (KRIS)

כמה שווה Kris (KRIS) היום?
החי KRISהמחיר ב USD הוא 0.00026069 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KRIS ל USD?
המחיר הנוכחי של KRIS ל USD הוא $ 0.00026069. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kris?
שווי השוק של KRIS הוא $ 260.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KRIS?
ההיצע במחזור של KRIS הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KRIS?
‏‏KRIS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00030301 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KRIS?
KRIS ‏‏רשם מחירATL של 0.00006735 USD.
מהו נפח המסחר של KRIS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KRIS הוא -- USD.
האם KRIS יעלה השנה?
KRIS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KRIS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.