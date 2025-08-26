KONET (KONET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01456643 $ 0.01456643 $ 0.01456643 24 שעות נמוך $ 0.0180665 $ 0.0180665 $ 0.0180665 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01456643$ 0.01456643 $ 0.01456643 גבוה 24 שעות $ 0.0180665$ 0.0180665 $ 0.0180665 שיא כל הזמנים $ 0.981187$ 0.981187 $ 0.981187 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01259128$ 0.01259128 $ 0.01259128 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +6.91% שינוי מחיר (7D) -1.16% שינוי מחיר (7D) -1.16%

KONET (KONET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01753963. במהלך 24 השעות האחרונות, KONET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01456643 לבין שיא של $ 0.0180665, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KONETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.981187, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01259128.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KONET השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +6.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KONET (KONET) מידע שוק

שווי שוק $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.51M$ 17.51M $ 17.51M אספקת מחזור 201.37M 201.37M 201.37M אספקה כוללת 999,997,901.34 999,997,901.34 999,997,901.34

שווי השוק הנוכחי של KONET הוא $ 3.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KONET הוא 201.37M, עם היצע כולל של 999997901.34. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.51M.