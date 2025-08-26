KOMPETE (KOMPETE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00381137 $ 0.00381137 $ 0.00381137 24 שעות נמוך $ 0.00425884 $ 0.00425884 $ 0.00425884 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00381137$ 0.00381137 $ 0.00381137 גבוה 24 שעות $ 0.00425884$ 0.00425884 $ 0.00425884 שיא כל הזמנים $ 0.054923$ 0.054923 $ 0.054923 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00130533$ 0.00130533 $ 0.00130533 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.86% שינוי מחיר (1D) -9.09% שינוי מחיר (7D) -0.97% שינוי מחיר (7D) -0.97%

KOMPETE (KOMPETE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00384487. במהלך 24 השעות האחרונות, KOMPETE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00381137 לבין שיא של $ 0.00425884, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOMPETEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.054923, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00130533.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOMPETE השתנה ב +0.86% במהלך השעה האחרונה, -9.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KOMPETE (KOMPETE) מידע שוק

שווי שוק $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M אספקת מחזור 676.14M 676.14M 676.14M אספקה כוללת 850,524,987.0 850,524,987.0 850,524,987.0

