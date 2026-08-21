Komodo מחיר היום

מחיר Komodo (KMD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00653275, עם שינוי של 9.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KMD ל USD הוא $ 0.00653275 לכל KMD.

Komodo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 918,900, עם היצע במחזור של 140.66M KMD. ב‑24 השעות האחרונות, KMD סחר בין $ 0.00643265 (נמוך) ל $ 0.00717571 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 11.54, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00195938.

ביצועים לטווח קצר, KMD נע ב -- בשעה האחרונה ו -7.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 17.21.

Komodo (KMD) מידע שוק

שווי שוק $ 918.90K$ 918.90K $ 918.90K נפח (24 שעות) $ 17.21$ 17.21 $ 17.21 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 918.90K$ 918.90K $ 918.90K אספקת מחזור 140.66M 140.66M 140.66M אספקה כוללת 140,660,565.0 140,660,565.0 140,660,565.0

שווי השוק הנוכחי של Komodo הוא $ 918.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.21. ההיצע במחזור של KMD הוא 140.66M, עם היצע כולל של 140660565.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 918.90K.