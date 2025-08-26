Kolytics (KOLT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.061983 $ 0.061983 $ 0.061983 24 שעות נמוך $ 0.069987 $ 0.069987 $ 0.069987 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.061983$ 0.061983 $ 0.061983 גבוה 24 שעות $ 0.069987$ 0.069987 $ 0.069987 שיא כל הזמנים $ 0.241981$ 0.241981 $ 0.241981 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0220526$ 0.0220526 $ 0.0220526 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.59% שינוי מחיר (1D) -9.97% שינוי מחיר (7D) -1.54% שינוי מחיר (7D) -1.54%

Kolytics (KOLT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.063006. במהלך 24 השעות האחרונות, KOLT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.061983 לבין שיא של $ 0.069987, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOLTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.241981, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0220526.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOLT השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -9.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kolytics (KOLT) מידע שוק

שווי שוק $ 503.09K$ 503.09K $ 503.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 628.86K$ 628.86K $ 628.86K אספקת מחזור 8.00M 8.00M 8.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kolytics הוא $ 503.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOLT הוא 8.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 628.86K.