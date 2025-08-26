עוד על KOLT

KOLT מידע על מחיר

KOLT מסמך לבן

KOLT אתר רשמי

KOLT טוקניומיקה

KOLT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Kolytics סֵמֶל

Kolytics מחיר (KOLT)

לא רשום

1 KOLT ל USDמחיר חי:

$0.063006
$0.063006$0.063006
-9.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Kolytics (KOLT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:51:25 (UTC+8)

Kolytics (KOLT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.061983
$ 0.061983$ 0.061983
24 שעות נמוך
$ 0.069987
$ 0.069987$ 0.069987
גבוה 24 שעות

$ 0.061983
$ 0.061983$ 0.061983

$ 0.069987
$ 0.069987$ 0.069987

$ 0.241981
$ 0.241981$ 0.241981

$ 0.0220526
$ 0.0220526$ 0.0220526

-0.59%

-9.97%

-1.54%

-1.54%

Kolytics (KOLT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.063006. במהלך 24 השעות האחרונות, KOLT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.061983 לבין שיא של $ 0.069987, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOLTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.241981, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0220526.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOLT השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -9.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kolytics (KOLT) מידע שוק

$ 503.09K
$ 503.09K$ 503.09K

--
----

$ 628.86K
$ 628.86K$ 628.86K

8.00M
8.00M 8.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kolytics הוא $ 503.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOLT הוא 8.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 628.86K.

Kolytics (KOLT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kolyticsל USDהיה $ -0.00698034062144533.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKolytics ל USDהיה . $ -0.0345846360.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKolytics ל USDהיה $ -0.0193058070.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kolyticsל USDהיה $ +0.031171870426757655.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00698034062144533-9.97%
30 ימים$ -0.0345846360-54.89%
60 ימים$ -0.0193058070-30.64%
90 ימים$ +0.031171870426757655+97.92%

מה זהKolytics (KOLT)

Kolytics is a next-generation analytics and copy-trading platform built specifically for the crypto space. By tracking over 2000 individual Key Opinion Leaders (KOLs) and more than 300,000 “calls” to date, Kolytics provides traders and projects with deep, real-time insights into influencer performance, market trends, and token flows. Users can analyze 25+ on-chain KPIs—such as return on investment, profit/loss ratios, and trading volume impact—and then deploy our KOLT-Fire sniper bot to automatically copy high-confidence calls the moment a contract address is published, ensuring early entry before mass adoption. This powerful combination of advanced analytics, real-time alerts, and automated execution removes the guesswork and noise from influencer-driven trading, helping users make data-driven decisions, reduce risk, and maximize returns.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Kolytics (KOLT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Kolyticsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kolytics (KOLT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kolytics (KOLT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kolytics.

בדוק את Kolytics תחזית המחיר עכשיו‏!

KOLT למטבעות מקומיים

Kolytics (KOLT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kolytics (KOLT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KOLT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kolytics (KOLT)

כמה שווה Kolytics (KOLT) היום?
החי KOLTהמחיר ב USD הוא 0.063006 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KOLT ל USD?
המחיר הנוכחי של KOLT ל USD הוא $ 0.063006. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kolytics?
שווי השוק של KOLT הוא $ 503.09K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KOLT?
ההיצע במחזור של KOLT הוא 8.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KOLT?
‏‏KOLT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.241981 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KOLT?
KOLT ‏‏רשם מחירATL של 0.0220526 USD.
מהו נפח המסחר של KOLT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KOLT הוא -- USD.
האם KOLT יעלה השנה?
KOLT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KOLT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:51:25 (UTC+8)

Kolytics (KOLT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.