KOLT מחיר ($KOLT)

KOLT ($KOLT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00628205
$ 0.00628205$ 0.00628205

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

+16.87%

+4.97%

+4.97%

KOLT ($KOLT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $KOLT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $KOLTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00628205, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $KOLT השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, +16.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KOLT ($KOLT) מידע שוק

$ 35.88K
$ 35.88K$ 35.88K

--
----

$ 35.88K
$ 35.88K$ 35.88K

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,051.0
999,993,051.0 999,993,051.0

שווי השוק הנוכחי של KOLT הוא $ 35.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $KOLT הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999993051.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.88K.

KOLT ($KOLT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של KOLTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKOLT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKOLT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של KOLTל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+16.87%
30 ימים$ 0-4.67%
60 ימים$ 0+10.27%
90 ימים$ 0--

מה זהKOLT ($KOLT)

What is the project about? Kolt is the coolest cat character on Solana. Inspired by the Legendary drawings of Matt Furies' Boy's Club Comic. Now taking over the Solana Network. Kolt is a playboy, a moon chaser, and the most successful degen gambler. What makes your project unique The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen KOLT grow massively and achieve alot of success in a short time frame History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, KOLT has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future. What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community. What can your token be used for? Currently trading only, Utility provided will enable this token to be used freely around the world for payment systems

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

KOLTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KOLT ($KOLT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KOLT ($KOLT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KOLT.

בדוק את KOLT תחזית המחיר עכשיו‏!

$KOLT למטבעות מקומיים

KOLT ($KOLT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KOLT ($KOLT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $KOLT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על KOLT ($KOLT)

כמה שווה KOLT ($KOLT) היום?
החי $KOLTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $KOLT ל USD?
המחיר הנוכחי של $KOLT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KOLT?
שווי השוק של $KOLT הוא $ 35.88K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $KOLT?
ההיצע במחזור של $KOLT הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $KOLT?
‏‏$KOLT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00628205 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $KOLT?
$KOLT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $KOLT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $KOLT הוא -- USD.
האם $KOLT יעלה השנה?
$KOLT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $KOLT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:46:44 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.