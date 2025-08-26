KOBAN (KOBAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00224527 $ 0.00224527 $ 0.00224527 24 שעות נמוך $ 0.0028762 $ 0.0028762 $ 0.0028762 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00224527$ 0.00224527 $ 0.00224527 גבוה 24 שעות $ 0.0028762$ 0.0028762 $ 0.0028762 שיא כל הזמנים $ 0.02602948$ 0.02602948 $ 0.02602948 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00156869$ 0.00156869 $ 0.00156869 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.60% שינוי מחיר (1D) -18.84% שינוי מחיר (7D) -16.59% שינוי מחיר (7D) -16.59%

KOBAN (KOBAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00232861. במהלך 24 השעות האחרונות, KOBAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00224527 לבין שיא של $ 0.0028762, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOBANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02602948, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00156869.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOBAN השתנה ב +3.60% במהלך השעה האחרונה, -18.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KOBAN (KOBAN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.82M$ 5.82M $ 5.82M אספקת מחזור 664.19M 664.19M 664.19M אספקה כוללת 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KOBAN הוא $ 1.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOBAN הוא 664.19M, עם היצע כולל של 2500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.82M.