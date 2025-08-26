עוד על KOBAN

KOBAN סֵמֶל

KOBAN מחיר (KOBAN)

1 KOBAN ל USDמחיר חי:

$0.0023287
$0.0023287$0.0023287
-20.50%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
KOBAN (KOBAN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:35:26 (UTC+8)

KOBAN (KOBAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+3.60%

-18.84%

-16.59%

-16.59%

KOBAN (KOBAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00232861. במהלך 24 השעות האחרונות, KOBAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00224527 לבין שיא של $ 0.0028762, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOBANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02602948, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00156869.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOBAN השתנה ב +3.60% במהלך השעה האחרונה, -18.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KOBAN (KOBAN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של KOBAN הוא $ 1.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOBAN הוא 664.19M, עם היצע כולל של 2500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.82M.

KOBAN (KOBAN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של KOBANל USDהיה $ -0.000540773422349231.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKOBAN ל USDהיה . $ -0.0018673784.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKOBAN ל USDהיה $ -0.0012441264.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של KOBANל USDהיה $ -0.019435224207900786.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000540773422349231-18.84%
30 ימים$ -0.0018673784-80.19%
60 ימים$ -0.0012441264-53.42%
90 ימים$ -0.019435224207900786-89.30%

מה זהKOBAN (KOBAN)

What is KOBAN? KOBAN ($KOBAN) is a utility token legally issued by WAGMI, designed for use within the Lucky Kat gaming ecosystem and the Takibi Protocol – a full-stack Web3 gaming infrastructure designed to simplify blockchain integration for game developers. KOBAN is used for in-game transactions, staking, cross-game asset transfers, and rewards across multiple titles developed by Lucky Kat Studios, such as Panzerdogs and Cosmocadia. The token also supports functionality across games built on the Takibi Protocol, a developer-friendly platform that allows seamless onboarding of Web2 games into Web3 environments. With support for NFTs, dynamic game assets, and a multi-chain roadmap, KOBAN aims to create a shared token economy for blockchain-based games.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

KOBAN (KOBAN) משאב

האתר הרשמי

KOBANתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KOBAN (KOBAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KOBAN (KOBAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KOBAN.

בדוק את KOBAN תחזית המחיר עכשיו‏!

KOBAN למטבעות מקומיים

KOBAN (KOBAN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KOBAN (KOBAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KOBAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על KOBAN (KOBAN)

כמה שווה KOBAN (KOBAN) היום?
החי KOBANהמחיר ב USD הוא 0.00232861 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KOBAN ל USD?
המחיר הנוכחי של KOBAN ל USD הוא $ 0.00232861. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KOBAN?
שווי השוק של KOBAN הוא $ 1.55M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KOBAN?
ההיצע במחזור של KOBAN הוא 664.19M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KOBAN?
‏‏KOBAN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02602948 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KOBAN?
KOBAN ‏‏רשם מחירATL של 0.00156869 USD.
מהו נפח המסחר של KOBAN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KOBAN הוא -- USD.
האם KOBAN יעלה השנה?
KOBAN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KOBAN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:35:26 (UTC+8)

