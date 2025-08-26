Kleros (PNK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0337563 $ 0.0337563 $ 0.0337563 24 שעות נמוך $ 0.03543219 $ 0.03543219 $ 0.03543219 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0337563$ 0.0337563 $ 0.0337563 גבוה 24 שעות $ 0.03543219$ 0.03543219 $ 0.03543219 שיא כל הזמנים $ 0.380218$ 0.380218 $ 0.380218 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00195902$ 0.00195902 $ 0.00195902 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.48% שינוי מחיר (1D) -4.18% שינוי מחיר (7D) -2.48% שינוי מחיר (7D) -2.48%

Kleros (PNK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03380328. במהלך 24 השעות האחרונות, PNK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0337563 לבין שיא של $ 0.03543219, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PNKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.380218, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00195902.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PNK השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -4.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kleros (PNK) מידע שוק

שווי שוק $ 24.50M$ 24.50M $ 24.50M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.24M$ 27.24M $ 27.24M אספקת מחזור 724.19M 724.19M 724.19M אספקה כוללת 805,294,704.0 805,294,704.0 805,294,704.0

שווי השוק הנוכחי של Kleros הוא $ 24.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PNK הוא 724.19M, עם היצע כולל של 805294704.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.24M.