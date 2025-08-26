KittenFinance (KIF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 17.7 $ 17.7 $ 17.7 24 שעות נמוך $ 18.59 $ 18.59 $ 18.59 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 17.7$ 17.7 $ 17.7 גבוה 24 שעות $ 18.59$ 18.59 $ 18.59 שיא כל הזמנים $ 304.93$ 304.93 $ 304.93 המחיר הנמוך ביותר $ 2.3$ 2.3 $ 2.3 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.80% שינוי מחיר (1D) -5.16% שינוי מחיר (7D) +0.15% שינוי מחיר (7D) +0.15%

KittenFinance (KIF) המחיר בזמן אמת של הוא $17.63. במהלך 24 השעות האחרונות, KIF נסחר בטווח שבין שפל של $ 17.7 לבין שיא של $ 18.59, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KIFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 304.93, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.3.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KIF השתנה ב -0.80% במהלך השעה האחרונה, -5.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KittenFinance (KIF) מידע שוק

שווי שוק $ 668.08K$ 668.08K $ 668.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 723.86K$ 723.86K $ 723.86K אספקת מחזור 37.84K 37.84K 37.84K אספקה כוללת 40,999.99665468931 40,999.99665468931 40,999.99665468931

שווי השוק הנוכחי של KittenFinance הוא $ 668.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIF הוא 37.84K, עם היצע כולל של 40999.99665468931. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 723.86K.