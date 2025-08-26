Kitsune ($KIT) מידע על מחיר (USD)

Kitsune ($KIT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00020174. במהלך 24 השעות האחרונות, $KIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00020118 לבין שיא של $ 0.00023302, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $KITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01480124, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00017704.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $KIT השתנה ב -0.60% במהלך השעה האחרונה, -9.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Kitsune הוא $ 201.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $KIT הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999956453.058224. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 201.73K.