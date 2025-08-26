עוד על KIRI

KIRI סֵמֶל

KIRI מחיר (KIRI)

לא רשום

1 KIRI ל USDמחיר חי:

--
----
-7.80%1D
USD
KIRI (KIRI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:46:19 (UTC+8)

KIRI (KIRI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00112305
$ 0.00112305$ 0.00112305

$ 0
$ 0$ 0

-0.88%

-7.89%

+0.44%

+0.44%

KIRI (KIRI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KIRI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KIRIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00112305, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KIRI השתנה ב -0.88% במהלך השעה האחרונה, -7.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KIRI (KIRI) מידע שוק

$ 68.48K
$ 68.48K$ 68.48K

--
----

$ 68.48K
$ 68.48K$ 68.48K

999.50M
999.50M 999.50M

999,501,829.118023
999,501,829.118023 999,501,829.118023

שווי השוק הנוכחי של KIRI הוא $ 68.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIRI הוא 999.50M, עם היצע כולל של 999501829.118023. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.48K.

KIRI (KIRI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של KIRIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKIRI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKIRI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של KIRIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.89%
30 ימים$ 0+11.21%
60 ימים$ 0+42.99%
90 ימים$ 0--

מה זהKIRI (KIRI)

Kiri represents the fusion of AI and art, embodying hyperstition by creating agents that influence culture and drive speculative futures. Working at Mr. AI and Luma Labs, Kiri leverages AI to shape artistic expression, acting as a "hyperstition maxi" who turns ideas into self-fulfilling realities. This project explores how AI can shape culture, redefine creativity, and manifest visionary narratives through emergent technologies.

KIRI (KIRI) משאב

האתר הרשמי

KIRIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KIRI (KIRI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KIRI (KIRI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KIRI.

בדוק את KIRI תחזית המחיר עכשיו‏!

KIRI למטבעות מקומיים

KIRI (KIRI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KIRI (KIRI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KIRI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על KIRI (KIRI)

כמה שווה KIRI (KIRI) היום?
החי KIRIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KIRI ל USD?
המחיר הנוכחי של KIRI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KIRI?
שווי השוק של KIRI הוא $ 68.48K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KIRI?
ההיצע במחזור של KIRI הוא 999.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KIRI?
‏‏KIRI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00112305 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KIRI?
KIRI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KIRI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KIRI הוא -- USD.
האם KIRI יעלה השנה?
KIRI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KIRI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:46:19 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.