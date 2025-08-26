KiraKuru (KRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03851997$ 0.03851997 $ 0.03851997 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -6.66% שינוי מחיר (7D) +6.42% שינוי מחיר (7D) +6.42%

KiraKuru (KRA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03851997, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KRA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KiraKuru (KRA) מידע שוק

שווי שוק $ 772.15K$ 772.15K $ 772.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 772.15K$ 772.15K $ 772.15K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,994,205.4708 999,994,205.4708 999,994,205.4708

שווי השוק הנוכחי של KiraKuru הוא $ 772.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KRA הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999994205.4708. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 772.15K.