King Protocol מחיר היום

מחיר King Protocol (KING) בזמן אמת היום הוא $ 505.83, עם שינוי של 5.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KING ל USD הוא $ 505.83 לכל KING.

King Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,242,445, עם היצע במחזור של 10.36K KING. ב‑24 השעות האחרונות, KING סחר בין $ 488.14 (נמוך) ל $ 539.29 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3,400.5, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 400.49.

ביצועים לטווח קצר, KING נע ב +0.41% בשעה האחרונה ו -18.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

King Protocol (KING) מידע שוק

שווי שוק $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M אספקת מחזור 10.36K 10.36K 10.36K אספקה כוללת 10,364.64326575285 10,364.64326575285 10,364.64326575285

