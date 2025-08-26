עוד על KIM

KIM Token סֵמֶל

KIM Token מחיר (KIM)

לא רשום

$0.00039739
-10.50%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
KIM Token (KIM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:04:02 (UTC+8)

KIM Token (KIM) מידע על מחיר (USD)

$ 0.04177886
$ 0.04177886$ 0.04177886

+0.05%

-10.56%

-9.22%

-9.22%

KIM Token (KIM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04177886, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KIM השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -10.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KIM Token (KIM) מידע שוק

$ 397.39K
$ 397.39K$ 397.39K

--
----

$ 397.39K
$ 397.39K$ 397.39K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KIM Token הוא $ 397.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIM הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 397.39K.

KIM Token (KIM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של KIM Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKIM Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKIM Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של KIM Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.56%
30 ימים$ 0-22.91%
60 ימים$ 0-10.64%
90 ימים$ 0--

מה זהKIM Token (KIM)

Kim has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Kim moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a custom approach that prioritizes the community and ecosystem. By leveraging Mode's unique approach to sequencer fee sharing, Kim is able to provide projects with greater incentives.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

KIM Token (KIM) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

KIM Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KIM Token (KIM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KIM Token (KIM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KIM Token.

בדוק את KIM Token תחזית המחיר עכשיו‏!

KIM למטבעות מקומיים

KIM Token (KIM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KIM Token (KIM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KIM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על KIM Token (KIM)

כמה שווה KIM Token (KIM) היום?
החי KIMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KIM ל USD?
המחיר הנוכחי של KIM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KIM Token?
שווי השוק של KIM הוא $ 397.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KIM?
ההיצע במחזור של KIM הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KIM?
‏‏KIM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04177886 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KIM?
KIM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KIM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KIM הוא -- USD.
האם KIM יעלה השנה?
KIM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KIM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:04:02 (UTC+8)

