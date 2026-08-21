KiloEx מחיר היום

מחיר KiloEx (KILO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00321243, עם שינוי של 1.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KILO ל USD הוא $ 0.00321243 לכל KILO.

KiloEx כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 679,840, עם היצע במחזור של 211.70M KILO. ב‑24 השעות האחרונות, KILO סחר בין $ 0.0030973 (נמוך) ל $ 0.00324517 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.164805, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00256893.

ביצועים לטווח קצר, KILO נע ב -0.57% בשעה האחרונה ו +5.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.59K.

KiloEx (KILO) מידע שוק

שווי שוק $ 679.84K$ 679.84K $ 679.84K נפח (24 שעות) $ 3.59K$ 3.59K $ 3.59K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M אספקת מחזור 211.70M 211.70M 211.70M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KiloEx הוא $ 679.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.59K. ההיצע במחזור של KILO הוא 211.70M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.21M.