KIGU מחיר היום

מחיר KIGU (KIGU) בזמן אמת היום הוא $ 0.0059725, עם שינוי של 7.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KIGU ל USD הוא $ 0.0059725 לכל KIGU.

KIGU כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 323,466, עם היצע במחזור של 55.00M KIGU. ב‑24 השעות האחרונות, KIGU סחר בין $ 0.00580204 (נמוך) ל $ 0.0064893 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.155138, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00580204.

ביצועים לטווח קצר, KIGU נע ב +2.11% בשעה האחרונה ו -32.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KIGU (KIGU) מידע שוק

שווי שוק $ 323.47K$ 323.47K $ 323.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 323.47K$ 323.47K $ 323.47K אספקת מחזור 55.00M 55.00M 55.00M אספקה כוללת 55,000,000.0 55,000,000.0 55,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KIGU הוא $ 323.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIGU הוא 55.00M, עם היצע כולל של 55000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 323.47K.