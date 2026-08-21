Khorus מחיר היום

מחיר Khorus (KHO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KHO ל USD הוא $ 0 לכל KHO.

Khorus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,162.84, עם היצע במחזור של 828.00M KHO. ב‑24 השעות האחרונות, KHO סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00108917, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KHO נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Khorus (KHO) מידע שוק

שווי שוק $ 12.16K$ 12.16K $ 12.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.69K$ 14.69K $ 14.69K אספקת מחזור 828.00M 828.00M 828.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Khorus הוא $ 12.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KHO הוא 828.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.69K.