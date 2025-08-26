Kepler (AVIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03698569 $ 0.03698569 $ 0.03698569 24 שעות נמוך $ 0.04025194 $ 0.04025194 $ 0.04025194 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03698569$ 0.03698569 $ 0.03698569 גבוה 24 שעות $ 0.04025194$ 0.04025194 $ 0.04025194 שיא כל הזמנים $ 0.353967$ 0.353967 $ 0.353967 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03432404$ 0.03432404 $ 0.03432404 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.27% שינוי מחיר (1D) -6.77% שינוי מחיר (7D) -2.15% שינוי מחיר (7D) -2.15%

Kepler (AVIA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03720743. במהלך 24 השעות האחרונות, AVIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03698569 לבין שיא של $ 0.04025194, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.353967, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03432404.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVIA השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -6.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kepler (AVIA) מידע שוק

שווי שוק $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M אספקת מחזור 99.61M 99.61M 99.61M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kepler הוא $ 3.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVIA הוא 99.61M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.72M.