Kenshi (KNS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00176619 $ 0.00176619 $ 0.00176619 24 שעות נמוך $ 0.00194179 $ 0.00194179 $ 0.00194179 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00176619$ 0.00176619 $ 0.00176619 גבוה 24 שעות $ 0.00194179$ 0.00194179 $ 0.00194179 שיא כל הזמנים $ 0.058945$ 0.058945 $ 0.058945 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00102435$ 0.00102435 $ 0.00102435 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.83% שינוי מחיר (1D) -6.28% שינוי מחיר (7D) +0.10% שינוי מחיר (7D) +0.10%

Kenshi (KNS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00178249. במהלך 24 השעות האחרונות, KNS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00176619 לבין שיא של $ 0.00194179, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KNSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.058945, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00102435.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KNS השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -6.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kenshi (KNS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M אספקת מחזור 860.00M 860.00M 860.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kenshi הוא $ 1.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KNS הוא 860.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.78M.