Kendu מחיר היום

מחיר Kendu (KENDU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KENDU ל USD הוא $ 0 לכל KENDU.

Kendu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,481,323, עם היצע במחזור של 993.18B KENDU. ב‑24 השעות האחרונות, KENDU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KENDU נע ב +0.55% בשעה האחרונה ו +28.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kendu (KENDU) מידע שוק

שווי שוק $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M אספקת מחזור 993.18B 993.18B 993.18B אספקה כוללת 996,647,016,442.992 996,647,016,442.992 996,647,016,442.992

שווי השוק הנוכחי של Kendu הוא $ 3.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KENDU הוא 993.18B, עם היצע כולל של 996647016442.992. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.49M.