Keep Network (KEEP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.075344 גבוה 24 שעות $ 0.081307 שיא כל הזמנים $ 6.1 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01905196 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.20% שינוי מחיר (1D) -6.40% שינוי מחיר (7D) +3.58%

Keep Network (KEEP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.075349. במהלך 24 השעות האחרונות, KEEP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.075344 לבין שיא של $ 0.081307, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KEEPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01905196.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KEEP השתנה ב -1.20% במהלך השעה האחרונה, -6.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Keep Network (KEEP) מידע שוק

שווי שוק $ 41.40M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 75.31M אספקת מחזור 549.72M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Keep Network הוא $ 41.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KEEP הוא 549.72M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.31M.