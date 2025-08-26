עוד על KEEP

Keep Network סֵמֶל

Keep Network מחיר (KEEP)

1 KEEP ל USDמחיר חי:

$0.075344
$0.075344$0.075344
-6.40%1D
mexc
USD
Keep Network (KEEP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:25:02 (UTC+8)

Keep Network (KEEP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.075344
$ 0.075344$ 0.075344
24 שעות נמוך
$ 0.081307
$ 0.081307$ 0.081307
גבוה 24 שעות

$ 0.075344
$ 0.075344$ 0.075344

$ 0.081307
$ 0.081307$ 0.081307

$ 6.1
$ 6.1$ 6.1

$ 0.01905196
$ 0.01905196$ 0.01905196

-1.20%

-6.40%

+3.58%

+3.58%

Keep Network (KEEP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.075349. במהלך 24 השעות האחרונות, KEEP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.075344 לבין שיא של $ 0.081307, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KEEPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01905196.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KEEP השתנה ב -1.20% במהלך השעה האחרונה, -6.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Keep Network (KEEP) מידע שוק

$ 41.40M
$ 41.40M$ 41.40M

--
----

$ 75.31M
$ 75.31M$ 75.31M

549.72M
549.72M 549.72M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Keep Network הוא $ 41.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KEEP הוא 549.72M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.31M.

Keep Network (KEEP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Keep Networkל USDהיה $ -0.00515774622862186.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKeep Network ל USDהיה . $ -0.0086146059.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKeep Network ל USDהיה $ -0.0068231458.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Keep Networkל USDהיה $ -0.0089628921563687.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00515774622862186-6.40%
30 ימים$ -0.0086146059-11.43%
60 ימים$ -0.0068231458-9.05%
90 ימים$ -0.0089628921563687-10.63%

מה זהKeep Network (KEEP)

A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain “containers” — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users.

Keep Network (KEEP) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Keep Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Keep Network (KEEP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Keep Network (KEEP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Keep Network.

בדוק את Keep Network תחזית המחיר עכשיו‏!

KEEP למטבעות מקומיים

Keep Network (KEEP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Keep Network (KEEP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KEEP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Keep Network (KEEP)

כמה שווה Keep Network (KEEP) היום?
החי KEEPהמחיר ב USD הוא 0.075349 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KEEP ל USD?
המחיר הנוכחי של KEEP ל USD הוא $ 0.075349. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Keep Network?
שווי השוק של KEEP הוא $ 41.40M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KEEP?
ההיצע במחזור של KEEP הוא 549.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KEEP?
‏‏KEEP השיג מחיר שיא (ATH) של 6.1 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KEEP?
KEEP ‏‏רשם מחירATL של 0.01905196 USD.
מהו נפח המסחר של KEEP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KEEP הוא -- USD.
האם KEEP יעלה השנה?
KEEP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KEEP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:25:02 (UTC+8)

Keep Network (KEEP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

