Kasper (KASPER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0000812 $ 0.0000812 $ 0.0000812 24 שעות נמוך $ 0.00008786 $ 0.00008786 $ 0.00008786 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0000812$ 0.0000812 $ 0.0000812 גבוה 24 שעות $ 0.00008786$ 0.00008786 $ 0.00008786 שיא כל הזמנים $ 0.00181614$ 0.00181614 $ 0.00181614 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001579$ 0.00001579 $ 0.00001579 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.85% שינוי מחיר (1D) -0.68% שינוי מחיר (7D) +4.90% שינוי מחיר (7D) +4.90%

Kasper (KASPER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00008228. במהלך 24 השעות האחרונות, KASPER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000812 לבין שיא של $ 0.00008786, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KASPERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00181614, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001579.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KASPER השתנה ב -1.85% במהלך השעה האחרונה, -0.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kasper (KASPER) מידע שוק

שווי שוק $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M אספקת מחזור 28.70B 28.70B 28.70B אספקה כוללת 28,700,000,000.0 28,700,000,000.0 28,700,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kasper הוא $ 2.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KASPER הוא 28.70B, עם היצע כולל של 28700000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.36M.