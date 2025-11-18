Karum מחיר היום

מחיר Karum (KARUM) בזמן אמת היום הוא $ 0.063806, עם שינוי של 15.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KARUM ל USD הוא $ 0.063806 לכל KARUM.

Karum כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 939,824, עם היצע במחזור של 14.70M KARUM. ב‑24 השעות האחרונות, KARUM סחר בין $ 0.062399 (נמוך) ל $ 0.075685 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.475405, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02672377.

ביצועים לטווח קצר, KARUM נע ב +1.42% בשעה האחרונה ו -18.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Karum (KARUM) מידע שוק

שווי שוק $ 939.82K$ 939.82K $ 939.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M אספקת מחזור 14.70M 14.70M 14.70M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Karum הוא $ 939.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KARUM הוא 14.70M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.34M.