גלה תובנות מרכזיות לגבי Karbo (KRB), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Karbo (KRB) מידע

Karbo is a decentralized peer-to-peer exchange network and stable exchange medium, designed to be used by customers and merchants as private Internet money that respects and protects their privacy. It does not have centralized management or issuer and ensures privacy and anonymity of transactions without intermediaries and regulators. Its units of exchange are units of information, cryptographically protected (encrypted) from copying and counterfeiting by the blockchain technology.

אתר רשמי:
https://karbo.io/

Karbo (KRB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Karbo (KRB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 276.60K
$ 276.60K$ 276.60K
ההיצע הכולל:
$ 10.11M
$ 10.11M$ 10.11M
אספקה במחזור:
$ 10.11M
$ 10.11M$ 10.11M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 276.60K
$ 276.60K$ 276.60K
שיא כל הזמנים:
$ 1.46
$ 1.46$ 1.46
שפל כל הזמנים:
$ 0.00661346
$ 0.00661346$ 0.00661346
מחיר נוכחי:
$ 0.02736411
$ 0.02736411$ 0.02736411

Karbo (KRB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Karbo (KRB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של KRB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות KRBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את KRBטוקניומיקה, חקרו אתKRBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

KRB חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן KRB עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KRB משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

