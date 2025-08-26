Karbo (KRB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02716773 $ 0.02716773 $ 0.02716773 24 שעות נמוך $ 0.03480346 $ 0.03480346 $ 0.03480346 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02716773$ 0.02716773 $ 0.02716773 גבוה 24 שעות $ 0.03480346$ 0.03480346 $ 0.03480346 שיא כל הזמנים $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00661346$ 0.00661346 $ 0.00661346 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.36% שינוי מחיר (1D) -21.40% שינוי מחיר (7D) +1.17% שינוי מחיר (7D) +1.17%

Karbo (KRB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02730197. במהלך 24 השעות האחרונות, KRB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02716773 לבין שיא של $ 0.03480346, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KRBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00661346.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KRB השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -21.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Karbo (KRB) מידע שוק

שווי שוק $ 275.94K$ 275.94K $ 275.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 275.94K$ 275.94K $ 275.94K אספקת מחזור 10.11M 10.11M 10.11M אספקה כוללת 10,106,873.72594566 10,106,873.72594566 10,106,873.72594566

שווי השוק הנוכחי של Karbo הוא $ 275.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KRB הוא 10.11M, עם היצע כולל של 10106873.72594566. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 275.94K.