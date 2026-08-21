KANGO מחיר היום

מחיר KANGO (KANGO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KANGO ל USD הוא $ 0 לכל KANGO.

KANGO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 57,349, עם היצע במחזור של 287.00B KANGO. ב‑24 השעות האחרונות, KANGO סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KANGO נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KANGO (KANGO) מידע שוק

שווי שוק $ 57.35K$ 57.35K $ 57.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.35K$ 57.35K $ 57.35K אספקת מחזור 287.00B 287.00B 287.00B אספקה כוללת 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KANGO הוא $ 57.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KANGO הוא 287.00B, עם היצע כולל של 287000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.35K.