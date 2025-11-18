KAME מחיר היום

מחיר KAME (KAME) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001091, עם שינוי של 4.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KAME ל USD הוא $ 0.00001091 לכל KAME.

KAME כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,359.99, עם היצע במחזור של 950.00M KAME. ב‑24 השעות האחרונות, KAME סחר בין $ 0.00001061 (נמוך) ל $ 0.00001169 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00012999, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000886.

ביצועים לטווח קצר, KAME נע ב +0.30% בשעה האחרונה ו -11.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KAME (KAME) מידע שוק

שווי שוק $ 10.36K$ 10.36K $ 10.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.91K$ 10.91K $ 10.91K אספקת מחזור 950.00M 950.00M 950.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

